Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Un plan familial Xbox Game Pass pourrait arriver cette année.

Selon Windows Central, Microsoft réfléchit depuis un certain temps à un plan familial pour Xbox Game Pass . Maintenant, la société basée à Redmond devrait annoncer l'option dans un "futur proche". Microsoft prévoit également d'intégrer son système de compte familial, qui est ce qu'il utilise pour les abonnements Microsoft 365 Family.

Le nouveau plan familial est censé fournir un accès au Xbox Game Pass pour un maximum de cinq joueurs. Ce sera finalement moins cher que de payer pour cinq comptes distincts. Mais le prix exact n'est pas encore connu. Microsoft aurait dû aplanir les détails des redevances et de la compensation avec des éditeurs tiers qui octroient une licence à leur contenu via les plans Xbox Game Pass.

On ne sait pas non plus s'il y aura des abonnements familiaux distincts pour Xbox Game Pass, PC Game Pass et la version Ultimate du service d'abonnement aux jeux de Microsoft. Microsoft propose Xbox Game Pass ou PC Game Pass pour 9,99 $ par mois. Ceux-ci n'ont pas de multijoueur en ligne, mais Xbox Game Pass Ultimate inclut Game Pass pour console, PC, EA Play et multijoueur en ligne pour 14,99 $.

Gardez à l'esprit que Sony a récemment annoncé de nouveauxabonnements PlayStation Plus, qui incluent plusieurs niveaux et commencent à 9,99 $ par mois.

Écrit par Maggie Tillman.