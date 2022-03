Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Xbox a fait équipe avec la société de chaussures et de vêtements Wolverine sur une paire de bottes en édition spéciale qui vous fera suivre les traces de Master Chief.

Les bottes Wolverine x Halo : The Master Chief sont conçues autour de l'armure d'un Spartan, y compris l'insigne utilisé dans l'univers Halo .

Ils seront mis à disposition dans une série très limitée de seulement 117 paires et publiés le mardi 29 mars 2022 sur le site Web de Wolverine . Ils coûteront 225 $ et seront disponibles à 12 HE précises. Nous nous attendons à ce qu'ils se vendent, vous devrez donc être rapide.

Wolverine est généralement associé pour ses bottes de travail et le design de la paire Halo est inspiré du Hellcat du fabricant.

D'autres produits seront lancés dans le cadre du partenariat à l'avenir, y compris d'autres conceptions de bottes de travail.

Xbox s'est également associée à d'autres marques de chaussures ces derniers temps, notamment Adidas , qui a créé une collection de baskets différentes basées sur la riche histoire des consoles de Microsoft.

Malheureusement, ils se sont également vendus rapidement et de nombreux fans n'ont pas pu en acheter une paire.

Obtenez des prix incroyables sur des jeux numériques comme FIFA 22 sur Gamivo Par Pocket-lint International Promotion · 13 Octobre 2021 Ce brillant magasin propose à la vente des clés numériques pour tous les plus grands jeux.

Il en va de même pour le mini-réfrigérateur inspiré de la Xbox Series X , qui est pour la plupart en rupture de stock depuis sa sortie à la fin de l'année dernière.

Écrit par Rik Henderson.