Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Une Xbox Series S spéciale et unique en son genre et quelques contrôleurs ont été créés pour promouvoir la prochaine suite du film Sonic the Hedgehog.

La console personnalisée et la paire de contrôleurs à fourrure ont été conçues autour de Sonic the Hedgehog 2, avec Sonic et Knuckles apparaissant sur la Xbox et leurs couleurs respectives sur chaque manette.

Malheureusement, vous ne pouvez pas acheter le pack unique, mais Xbox organise un concours pour le gagner.

Tout le monde est une "région prise en charge par Xbox Live", y compris les États-Unis, le Canada, l'Europe centrale et le Royaume-Uni, a une chance. Tout ce que vous avez à faire est de suivre @xbox sur Twitter et de retweeter le message promotionnel ci-dessous en utilisant le hashtag #XboxSonic2Sweepstakes.

Nous pourrions avoir besoin de lunettes car ces contrôleurs semblent flous.



Suivez et RT avec #XboxSonic2Sweepstakes pour avoir une chance de gagner une console et des manettes personnalisées Sonic 2 Xbox Series S.



18 ans et plus. Se termine le 04/04/22. Règles : https://t.co/1HyrgKotoz pic.twitter.com/V7VjKYTwf8 – Xbox (@Xbox) 22 mars 2022

Vous devez rester un adepte de @xbox pendant au moins sept jours et retweeter avant 20h PT le 30 avril 2022 (1h GMT le 1er mai 2022) pour avoir une chance.

Le film Sonic the Hedgehog 2 débute le 1er avril au Royaume-Uni et le 8 avril aux États-Unis.

Obtenez des prix incroyables sur des jeux numériques comme FIFA 22 sur Gamivo Par Pocket-lint International Promotion · 13 Octobre 2021 Ce brillant magasin propose à la vente des clés numériques pour tous les plus grands jeux.

Écrit par Rik Henderson.