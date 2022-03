Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il y a un nouveau Perfect Dark à venir, des années après la dernière entrée de la franchise, et il semble que nous allons à nouveau nous mettre à la place de la super espionne Joanna Dark.

Bien qu'il n'y ait pas encore de date de sortie concrète, il y a encore beaucoup de détails concernant le jeu et à quoi il ressemblera, nous avons donc rassemblé toutes les informations clés pour vous, ici.

Le redémarrage de Perfect Dark a été annoncé fin 2020 lors des Game Awards, avec une bande-annonce fastueuse qui brosse un tableau assez détaillé du monde qu'il occupera.

Cependant, cela ne se termine pas par une fenêtre de sortie, nous ne savons donc toujours pas quand attendre le jeu plus d'un an plus tard. Cependant, sur la base du manque de communication à ce sujet, nous dirions qu'il est extrêmement peu probable qu'il sorte en 2022.

L'analyste de l'industrie Jeff Grubb a récemment déclaré qu'il s'attend à ce que le redémarrage se produise en 2023 ou 2024 , et qu'il pourrait être présenté à l' E3 2022 , mais il n'y a pas beaucoup de choses pour corroborer cela.

Malheureusement, un rapport récent de VGC a également mis en évidence une énorme rotation du personnel travaillant sur Perfect Dark, ce qui ne donne pas l'impression que le projet est en mauvaise santé, il est donc possible qu'il soit plus en retard sur son calendrier prévu que d'abord assumé.

Nous pouvons être beaucoup plus confiants sur l'endroit où vous pourrez jouer à Perfect Dark - il est développé par The Initiative, qui fait partie de Xbox Game Studios, et sortira sur Xbox Series X et S, parallèlement à une version PC .

Le jeu fera donc presque certainement ses débuts sur Xbox Game Pass (et PC Game Pass) lors de sa sortie, de sorte que les abonnés à l'un ou l'autre service pourront très probablement y jouer sans frais supplémentaires.

Cela signifie que vous ne pourrez pas jouer au jeu sur PlayStation ou Switch, sans surprise.

D'après ce qui a été dit sur le jeu jusqu'à présent, nous pouvons dire qu'il s'agit d'un redémarrage, plutôt que d'une suite aux jeux Perfect Dark existants - vous pouvez en entendre autant dans le journal des développeurs ci-dessous.

Il, combiné à cette première bande-annonce, dépeint un monde où une catastrophe écologique s'est déroulée et a rencontré un pouvoir d'entreprise sans cesse croissant, alors que des entreprises privées interviennent pour prendre le contrôle des contre-mesures contre les conditions météorologiques et les événements.

La corruption est clairement dans le collimateur, et les joueurs prendront à nouveau le contrôle de Joanna Dark pour découvrir une sorte de complot complotiste, et dans la première bande-annonce, vous pourrez apercevoir une sorte de laboratoire biologique.

Il présente des plantes qui poussent voracement une fois qu'elles sont sorties de leurs conteneurs, nous nous demandons donc si ce sera un point majeur de l'intrigue lors de la sortie du jeu, ou s'il s'agit davantage d'un décorateur.

Vous pouvez être à peu près certain d'une partie de l'offre de gameplay de Perfect Dark - ce sera un jeu de tir. La série, après tout, est l'une des franchises de tir à la première personne les plus emblématiques de tous les temps, nous serions donc surpris si cela était beaucoup modifié pour le redémarrage.

Au-delà de cela, cependant, nous ne savons pas grand-chose de ce qu'il offrira, bien qu'il y ait quelques paris sûrs à faire. Nous imaginons que vous aurez beaucoup de gadgets à utiliser, car le jeu est après tout sur le thème de l'espionnage, et la furtivité est susceptible de jouer un rôle jusqu'à ce que vous soyez pris et que vous deviez faire feu.

Jusqu'à ce que nous voyions des images de gameplay ou que nous obtenions des informations plus concrètes sur The Initiative, nous devrons attendre pour être certains du type de jeu auquel vous pouvez vraiment vous attendre.

Écrit par Max Freeman-Mills.