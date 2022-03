Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Microsoft affirme avoir introduit des "améliorations majeures des performances" dans Xbox Cloud Gaming lors de l'exécution sur des appareils iOS et iPadOS.

Les utilisateurs d'iPhone et d'iPad d'Apple devraient désormais bénéficier d'une "expérience de jeu plus fluide et plus réactive".

Xbox a d'abord introduit son service Cloud Gaming sur iPhone et iPad à l'été de l'année dernière. Cependant, en raison des règles de l'App Store d'Apple, il n'a pas d'application dédiée (comme sur Android). Au lieu de cela, les utilisateurs peuvent jouer aux centaines de jeux disponibles via le navigateur Safari.

C'est ici que des améliorations de compatibilité semblent avoir été apportées.

"Chez Xbox Cloud Gaming, nous écoutons et apprécions les commentaires des joueurs. Vous avez demandé une meilleure expérience iOS, et par conséquent, nous avons apporté des améliorations majeures des performances à tous les appareils iPhone et iPad pris en charge", a déclaré l'équipe Xbox dans un Xbox Wire . article de blog .

Vous pouvez effectivement transformer vous-même l'expérience Safari en une application de page d'accueil. Nous vous expliquons exactement comment procéder ici .

Xbox Cloud Gaming est inclus dans l'abonnement Xbox Game Pass Ultimate, qui comprend également les jeux Xbox Game Pass à télécharger et à installer sur les consoles Xbox, les jeux PC Game Pass , EA Play et Xbox Live Gold (requis pour jouer en ligne sur la plupart des jeux).

Obtenez des prix incroyables sur des jeux numériques comme FIFA 22 sur Gamivo Par Pocket-lint International Promotion · 13 Octobre 2021 Ce brillant magasin propose à la vente des clés numériques pour tous les plus grands jeux.

squirrel_widget_158169

Écrit par Rik Henderson.