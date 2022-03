Xbox Cloud Gaming pour obtenir la prise en charge de la souris et du clavier

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Xbox Cloud Gaming a fait des pas de géant au cours des deux dernières années, sortant du statut mythique que la rumeur du projet xCloud en est venu à avoir à ce sujet et prenant sa place en tant que véritable service facile d'accès.

Il a été mis à niveau avec de meilleures performances depuis lors, mais le prochain changement sera un peu différent, apportant à la place un nouveau type d'option d'entrée au service - la prise en charge de la souris et du clavier.

Dans une nouvelle session de questions-réponses avec la communauté Microsoft Flight Simulator, l'équipe travaillant sur les mises à jour continues de ce jeu a révélé que la prise en charge des entrées arriverait, avant de préciser que c'était quelque chose sur lequel l'équipe de la plate-forme Xbox Cloud Gaming travaillait.

Cela signifie qu'il n'y avait pas de calendrier sur le moment où il pourrait arriver, de loin, mais il est assez proche de confirmer que le projet est en cours. En prenant Flight Simulator comme exemple, vous ne pouvez y jouer qu'en streaming à l'aide d'une manette de jeu.

Étant donné le nombre de téléphones pouvant accepter les connexions Bluetooth à partir du clavier et de la souris, et compte tenu également des ordinateurs portables moins puissants, ne pas nécessiter de contrôleur pourrait être un grand pas en avant pour élargir à nouveau la façon dont les joueurs peuvent se connecter au cloud et jouer.

Il n'y a pas de calendrier sur le moment où nous pouvons nous attendre à ce que la fonctionnalité tombe, cependant, comme vous vous en doutez étant donné la manière peu orthodoxe dont elle est devenue publique, nous devrons probablement attendre le mot officiel de Xbox avant de savoir quand vous pouvez essayer faites-le vous-même.

Écrit par Max Freeman-Mills.