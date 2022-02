Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Microsoft a publié un nouveau billet de blog détaillant une foule d'adaptations qu'il va faire avant son achat d'Activision Blizzard, devançant diverses enquêtes des régulateurs que l'acquisition a suscitées.

Le plus gros sujet de discussion pour les joueurs eux-mêmes est qu'il a réitéré ses plans pour Call of Duty, confirmant qu'il publiera la série sur PlayStation non seulement pendant la durée des accords existants, mais également au-delà de ce point dans le futur.

Il indique même qu'il vise à faire de même pour les plates-formes de Nintendo, qui n'ont pas hébergé de version de Call of Duty depuis des années, bien avant l'heure du Switch.

Le passage le plus important se trouve ci-dessous :

"Tout d'abord, certains commentateurs ont demandé si nous continuerions à rendre disponible du contenu populaire comme Call of Duty d'Activision sur des plateformes concurrentes comme la PlayStation de Sony. La préoccupation évidente est que Microsoft pourrait rendre ce titre disponible exclusivement sur la console Xbox, ce qui compromettrait les opportunités pour Sony PlayStation. utilisateurs.

Pour être clair, Microsoft continuera à rendre Call of Duty et d'autres titres Activision Blizzard populaires disponibles sur PlayStation pendant la durée de tout accord existant avec Activision. Et nous nous sommes engagés auprès de Sony à les rendre également disponibles sur PlayStation au-delà de l'accord existant et à l'avenir afin que les fans de Sony puissent continuer à profiter des jeux qu'ils aiment. Nous souhaitons également prendre des mesures similaires pour soutenir la plate-forme à succès de Nintendo. Nous pensons que c'est la bonne chose pour l'industrie, pour les joueurs et pour notre entreprise."

Ce sera une lecture encourageante pour les fans de COD, qui pourront à nouveau souffler non seulement sur les deux prochains jeux de la franchise, mais sur son avenir à long terme, même si nous nous attendons toujours à ce que les joueurs sur les plates-formes Xbox obtiennent des bonus pour jouer le jeux sur les propres systèmes de Microsoft.

Vous pouvez lire le billet de blog complet pour avoir une idée plus détaillée de ce que Microsoft prévoit en termes d'écosystème - il y a aussi des développements intéressants autour de ses plans pour autoriser les systèmes de paiement externes dans le giron.

Écrit par Max Freeman-Mills.