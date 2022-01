Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les analystes du secteur suggèrent que les ventes de consoles Xbox Series X / Series S ont maintenant dépassé les 12 millions, la société Microsoft annonçant des chiffres de revenus annuels records pour 2021.

Les revenus de Xbox ont grimpé à 16,28 milliards de dollars au cours de l'année civile précédente, ce qui représente une augmentation de 17,07 %.

Comme en témoigne la société d'analyse de jeux vidéo Niko Partners, les revenus du matériel ont augmenté d'un peu plus de 63 %, générant un total de 3,7 milliards de dollars. Cela indique une très bonne performance pour les consoles Xbox depuis leur sortie, bien que ce ne soit pas tout à fait suffisant pour surmonter les ventes de PlayStation 5 , Sony indiquant avoir expédié 13,4 millions d'unités en septembre 2021.

Comme l'a montré le récent accord de 68,7 milliards de dollars de Xbox pour acheter Activision Blizzard, il ne s'agit pas uniquement de matériel.

Le contenu et les services de la division des jeux de Microsoft ont été sa principale source de revenus en 2021, en hausse de 8,8 % d'une année sur l'autre et atteignant 12,6 milliards de dollars. Naturellement, le développement continu de Game Pass et les ventes de jeux propriétaires auraient été les principaux moteurs de ce chiffre.

La division Gaming de Microsoft (Xbox) a enregistré un chiffre d'affaires de 16,28 milliards de dollars pour l'année civile 2021 :



- Meilleure année civile jamais enregistrée, battant le record précédent de 2020

- Revenu total des jeux en hausse de 17,7 % en glissement annuel

- Chiffre d'affaires Contenu & Services en hausse de 8,8% sur un an

- Chiffre d' affaires matériel en hausse de 63,3% en glissement annuel pic.twitter.com/84MkOsnMkG – Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 25 janvier 2022

Alors, que pouvons-nous attendre de l'entreprise en 2022 ?

En plus de conclure l'accord gigantesque pour acheter Activision Blizzard - qui, apparemment, ne conduira pas à ce que Call of Duty devienne une exclusivité Xbox , car les trois prochains jeux devraient apparaître sur PlayStation - il semble que Xbox se concentre sur la production en tant que autant de consoles que possible afin de répondre à la demande.

S'adressant au New York Times plus tôt ce mois-ci, le patron de Xbox, Phil Spencer, a qualifié la demande de problème clé derrière la rareté actuelle des stocks.

"Quand vous pensez essayer d'aller chercher une Xbox ou une nouvelle PlayStation en ce moment sur le marché, ils sont vraiment difficiles à trouver", ont-ils déclaré.

"Et ce n'est pas parce que l'offre est plus petite qu'elle ne l'a jamais été. L'offre est en fait aussi importante qu'elle ne l'a jamais été. C'est que la demande dépasse l'offre pour nous tous.

"À ce stade, nous avons vendu plus de cette génération de Xbox, qui sont les Xbox Series X et S, que nous n'avions aucune version précédente de Xbox. C'est donc notre travail d'amener l'offre là-bas pour répondre à cette demande."

Il ne fait aucun doute que ce sera à nouveau une grande année pour Xbox en 2022 - continuera-t-elle à desserrer l'emprise de Sony sur l'industrie du jeu ?

Écrit par Conor Allison.