Xbox confirme qu'elle "gardera Call of Duty sur PlayStation"

(Pocket-lint) - Microsoft a récemment révélé qu'il acquérait Activision Blizzard King pour 70 milliards de dollars, ce qui signifie qu'il détiendra certaines des franchises de jeux les plus populaires. L'acquisition soulève cependant des questions, comme si les utilisateurs de PlayStation perdront l'accès à ces franchises - à savoir, Call of Duty .

Eh bien, le responsable de Xbox vient de fournir une réponse.

Dans un tweet, le PDG de Microsoft Gaming et leader de Xbox Phil Spencer a suggéré que Microsoft avait l'intention de garder Call of Duty sur PlayStation tout en notant que Sony est important pour l'industrie du jeu.

"Nous avons eu de bons appels cette semaine avec les dirigeants de Sony", a tweeté Spencer le 20 janvier 2022. "J'ai confirmé notre intention d'honorer tous les accords existants lors de l'acquisition d'Activision Blizzard et notre désir de garder Call of Duty sur PlayStation. Sony est un élément important de notre industrie, et nous apprécions notre relation. »

Des millions de joueurs du monde entier sont probablement ravis d'apprendre qu'ils n'auront pas à abandonner la console de leur choix pour continuer à jouer à Call of Duty. Il faut se demander si, en adoptant cette position, Microsoft essaie d'éviter tout problème potentiel avec les régulateurs. Après tout, s'il devait faire de Call of Duty une exclusivité Xbox, cela limiterait essentiellement le choix du consommateur.

Pocket-lint devrait noter, cependant, que Spencer semble spécifique dans sa langue, admettant seulement que Xbox honorera les offres existantes et ne mentionne à aucun moment les futures ou quoi que ce soit à plus long terme. Pourtant, pris à bout portant, il est clair que Xbox peut lire la pièce et est prête à s'associer à Sony afin de satisfaire tout le monde en ce moment.

Spencer a mené des interviews sur l'acquisition toute la semaine, allant même jusqu'à laisser entendre que Xbox pourrait faire revivre l'ancienne IP Activision Blizzard, comme Skylanders. Microsoft a également déclaré qu'il prévoyait d'inclure de nombreux jeux d'Activision avec Xbox Game Pass, un service d'abonnement qui permet aux propriétaires de Xbox d'accéder à plus de 300 jeux à télécharger et à jouer.

Écrit par Maggie Tillman.