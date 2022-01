Xbox rachète Activision Blizzard dans le cadre d'un contrat de jeu de 68,7 milliards de dollars

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La société mère de Xbox, Microsoft, a accepté d'acheter Activision Blizzard pour la modique somme de 68,7 milliards de dollars.

C'est un accord qui a le potentiel de secouer l'industrie du jeu à grande échelle. Certaines des plus grandes franchises du monde seront bientôt sous l'égide de Xbox Game Studios.

Ceux-ci incluent Call of Duty, le joyau de la couronne d'Activision, mais aussi les plus grands titres de Blizzard, Warcraft, Overwatch, Diablo et plus encore. Cela alimente certainement des spéculations immédiates sur ce que Xbox prévoit pour ces séries de jeux en termes d'exclusivité de plate-forme.

Il précise dans son communiqué annonçant l'achat qu'il a l'intention de mettre autant de jeux du catalogue Activision Blizzard que possible à la disposition des joueurs Xbox et PC via son abonnement Game Pass, qui sera de la musique aux oreilles de ceux déjà abonnés.

Que cela signifie que Call of Duty de l'année prochaine ne sortira pas sur PlayStation 4 et PS5, cependant, est une énorme question, étant donné que les plates-formes rivales représentent normalement la plus grande part des ventes annuelles de COD. Nous savons que les futurs jeux de Bethesda n'arriveront pas sur PlayStation après l'acquisition par Xbox. Cela pourrait représenter un précédent, mais ce n'est que le début.

Cet achat, une fois terminé, éclipsera cependant celui de Bethesda - cet accord a coûté 7,5 milliards de dollars, nous en sommes donc à un ordre de grandeur quand on parle d'Activision.

Évoquant la controverse en cours autour des allégations d'abus et de harcèlement historiques chez Activision Blizzard, Phil Spector a déclaré : « Nous croyons également que le succès créatif et l'autonomie vont de pair avec le traitement de chaque personne avec dignité et respect. Nous tenons toutes les équipes et tous les dirigeants , à cet engagement. Nous sommes impatients d'étendre notre culture d'inclusion proactive aux grandes équipes d'Activision Blizzard."

Écrit par Max Freeman-Mills. Édité par Rik Henderson.