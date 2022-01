Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Microsoft a confirmé que la Xbox One est morte. Au moins, qu'aucun modèle n'est plus en production.

Avant le lancement des Xbox Series X et Series S , la société a déclaré qu'elle continuerait à fabriquer des consoles Xbox One S, bien qu'elle interrompe la Xbox One X et One S All-Digital Edition. Cependant, il a été révélé que la Xbox One S était également tombée à l'eau.

S'adressant à The Verge , la directrice principale du marketing des produits Xbox, Cindy Walker, a déclaré qu'elle avait discrètement cessé toute production de dernière génération il y a plus d'un an : « Pour nous concentrer sur la production de la Xbox Series X/S, nous avons arrêté la production pour toutes les Xbox. Une console d'ici la fin 2020", a-t-elle expliqué.

Toutes les machines Xbox One S que vous avez pu voir vendues en ligne ou dans les magasins provenaient du stock restant.

C'est aussi pourquoi il y avait peu d'offres de consoles disponibles lors des ventes du Black Friday l'année dernière. La Xbox et la PlayStation offrent généralement des remises décentes sur leurs consoles actuelles ou de dernière génération le Black Friday, mais toutes deux se sont plutôt concentrées sur les jeux et certains accessoires en 2021.

PlayStation, en revanche, continue de fabriquer des consoles PS4 cette année pour compenser toute absence de stock PlayStation 5.

Écrit par Rik Henderson.