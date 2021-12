Xbox prévoit de sortir des jeux exclusifs sur lApp Store dApple

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Selon un tas de-mails divulgués, Xbox aurait prévu de publier exclusivement certains de ses jeux propriétaires sur lApp Store dApple.

Lallégation est que pour convaincre Apple dautoriser Cloud Gaming avec Xbox Game Pass à fonctionner en mode natif sur les appareils iOS, Microsoft négociait secrètement pour utiliser sa technologie de streaming de jeux pour lancer des jeux sur lApp Store en tant que versions autonomes.

Cela aurait effectivement signifié quen plus de jouer à des titres via labonnement Game Pass Ultimate, les propriétaires diPhone et diPad auraient pu acheter un jeu comme Forza Horizon 5 et y jouer dans son intégralité sur leur téléphone ou leur tablette.

Les e-mails privés ont été repérés par The Verge , qui affirme les avoir trouvés à la suite du procès Epic vs Apple.

Il a été déclenché à lorigine par les règles dApple insistant sur le fait quune plate-forme de jeu en nuage pourrait exister en tant quapplication iOS native, mais chaque jeu disponible via celle-ci devrait également être disponible en tant que titre distinct.

Cela aurait pu conduire à linondation de milliers de jeux Xbox dans lApp Store.

Heureusement, Xbox et Google ont opté pour des méthodes alternatives pour proposer respectivement Cloud Gaming et Stadia sur les appareils iOS. Ils peuvent tous deux être exécutés via une application de navigateur.

Jeux PC à venir : les meilleurs nouveaux jeux à espérer en 2021 et au-delà Par Adrian Willings · 10 Décembre 2021