Xbox Game Pass pour PC est désormais PC Game Pass

(Pocket-lint) - Xbox Game Pass pour PC était toujours un peu une bouchée - le service était très attaché à l expérience Xbox Game Pass principale , mais Microsoft était clairement conscient de la nature légèrement maladroite de son nom, et par conséquent de ses logos.

Il a profité des Game Awards dhier soir pour annoncer un changement de nom avec effet immédiat, renommant le service en PC Game Pass plus simple et plus descriptif, le genre de changement qui est une évidence une fois que vous en avez entendu parler.

Vraiment super important notes de patch qui va changer tout ce que vous avez jamais connu au sujet du jeu Passe #PCGamePass pic.twitter.com/rSq4FhtO7i – PC Game Pass (@XboxGamePassPC) 10 décembre 2021

Le changement est également une pure image de marque, sans rien de nouveau du côté du service, ce qui signifie quil sagit dun simple si vous êtes déjà abonné ou que vous pensiez vous y plonger - tout ce que vous pensiez être bon à propos de Xbox Game Pass pour PC lest toujours. bien sur PC Game Pass.

En plus de cela, Microsoft a également détaillé quelques jeux à venir qui arriveront sur PC Game Pass, notamment les suivants :

Guerre totale : WARHAMMER III

Chute rouge

STALKER 2 : Cœur de Tchernobyl

Coeur atomique

Éleveur de Slime 2

Un conte de peste : Requiem

Starfield

Pupperazzi

Simulateur de commerce dorganes Space Warlord

Remplacé

Somerville

Chronique dEiyuden : LAscension

Mépris

Il a également confirmé sournoisement certains jeux à plus long terme qui entreront en service :

Tireur délite élite 5

Simulateur de pigeon

Trek à Yomi

Jeu non annoncé de Hugecalf Studios

En fait, Sniper Elite 5 na pas encore été officiellement dévoilé par Rebellion, mais il est clairement en route et le studio a clairement signé avec Microsoft, il y a donc autre chose à espérer.