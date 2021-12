Le Xbox Winter Games Fest est en ligne, 36 démos jouables disponibles jusquau 21 décembre

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Xbox propose une autre longue tranche de démos aux joueurs à essayer au cours des deux prochaines semaines, en lançant la collection dans le cadre de son arrangement ID@Xbox et en sassociant aux Game Awards, qui seront diffusés ce soir (9 décembre).

Les démos font partie du Winter Game Fest de Xbox, et cela fonctionne de la même manière que léquivalent plus reconnaissable de lété - vous pouvez trouver le démon dans la boutique Xbox et les télécharger gratuitement, avec suffisamment de temps pour les essayer avant. se termine le 21 décembre.

À ce stade, vous ne pourrez plus les télécharger et bien que vous puissiez toujours lire les démos téléchargées, certaines dentre elles peuvent vous bloquer pour vous empêcher de jouer. Par rapport à une démo qui pourrait sortir quelques semaines avant la sortie dun grand nom, il sagit davantage de travaux en cours.

Cela signifie quils ne sont pas nécessairement polis à un éclat, mais vous devriez toujours avoir une idée précise de la façon dont ils se sentent jouer et du ton quils recherchent. La liste complète des démos est disponible ci-dessous :

Apico (Whitethorn Digital/Tgineers)

(Whitethorn Digital/Tgineers) Aspire: Inas Tale (Untold Tales/Wondernauts Studio)

(Untold Tales/Wondernauts Studio) Dieux oubliés aztech (Lienzo)

aztech (Lienzo) Meilleur mois de tous les temps ! (Klabater/Warsaw Film School Studio de production de jeux vidéo et de films)

(Klabater/Warsaw Film School Studio de production de jeux vidéo et de films) Blacktail (Le Parasight)

(Le Parasight) Blind Fate : Edo no Yami (101XP/Troglobytes Games)

(101XP/Troglobytes Games) Collection de disjoncteurs (QUByte Interactive)

(QUByte Interactive) Château sur la côte (Klabater/Big Heart Productions)

(Klabater/Big Heart Productions) Club Chenso (Aurora Punks/Pixadome)

(Aurora Punks/Pixadome) Poubelle de la mort (Légendes dartisanat)

(Légendes dartisanat) Demon Turf (Playtonic Games/Fabraz)

(Playtonic Games/Fabraz) Laventure de Flewfie (Valorware LTD)

Flewfie (Valorware LTD) Freshly Frosted (La Guilde des Astrophysiciens Quantiques)

(La Guilde des Astrophysiciens Quantiques) Grid Force – Masque de la déesse (Playtra Games)

(Playtra Games) Josh Journey: Darkness Totems (QUByte Interactive/Província Studio)

(QUByte Interactive/Província Studio) Justice Sucks: Rechargé (Samouraï Punk)

(Samouraï Punk) Académie Kraken !! (Fellow Traveller/Happy Brocoli Games)

(Fellow Traveller/Happy Brocoli Games) Village solitaire (Ogre Pixel)

(Ogre Pixel) Rivière de butin (straka.studio)

(straka.studio) Mind Scanners (Brave At Night/The Outer Zone)

(Brave At Night/The Outer Zone) Personne ne sauve le monde (Drinkbox Studios)

(Drinkbox Studios) Éclosion : souvenirs contagieux (Dead Drop Studios)

(Dead Drop Studios) Overpass : Rhythm Roadtrip (The Quantum Astrophysicists Guild/Studio Bean)

(The Quantum Astrophysicists Guild/Studio Bean) Princess Farmer (Jeux Whitethorn/Jeux Samobee)

(Jeux Whitethorn/Jeux Samobee) Raccoo Venture (QUByte Interactive/Diego Ras)

(QUByte Interactive/Diego Ras) Space Boat (Jeux de Recombobulator)

(Jeux de Recombobulator) Spacelines From the Far Out (Skystone Games/Coffeenauts)

(Skystone Games/Coffeenauts) Super Toy Cars Offroad (Jeux Eclipse)

(Jeux Eclipse) La poursuite dEllen (Nick Silverstein)

(Nick Silverstein) Les contes les plus sombres (101XP/équipe Trinity)

sombres (101XP/équipe Trinity) Le jardinier et les vignes sauvages (Finite Reflection Studios)

(Finite Reflection Studios) Le dernier Oricru (Koch Media/Prime Matter/GoldKnights)

(Koch Media/Prime Matter/GoldKnights) Le Conte de Bistun (Black Cube Games)

(Black Cube Games) Treasures of the Aegean (Numskull Games/Undercoders)

(Numskull Games/Undercoders) Tunique (Finji/Isometricorp)

(Finji/Isometricorp) Ce qui se trouve dans le multivers (Untold Tales/Studio Voyager)

Cest une liste assez lourde, comprenant des titres très attendus comme Tunic et Death Trash, nous ne manquerons donc pas de les vérifier. Vous pouvez trouver plus de détails sur quelques-unes des démos sur le blog Xbox les annonçant plus tôt cette semaine.