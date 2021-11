Microsoft prévoit-il déjà un métaverse de jeu pour Xbox ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Facebook a récemment annoncé quil se mettait à fond sur le concept de métaverse, et est même allé jusquà changer le nom de son entreprise en Meta . Maintenant, Microsoft a annoncé quil construisait sa version dun métaverse pour Teams , et il semble quil ait également commencé à penser aux jeux et au divertissement.

Lors dune interview avec Bloomberg TV, le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a déclaré que son entreprise envisageait essentiellement un métaverse de jeu pour Xbox. "Vous pouvez absolument vous attendre à ce que nous fassions des choses dans le jeu", a déclaré Nadella. "Si vous prenez Halo comme un jeu, cest un métavers. Minecraft est un métavers, tout comme Flight Sim. Dans un certain sens, ils sont en 2D aujourdhui, et la question est de savoir si vous pouvez maintenant amener cela dans un monde 3D complet, et nous prévoyons absolument de le faire."

Imaginez Microsoft, Halo et Flight Sim comme des mondes entièrement en 3D où les joueurs peuvent explorer virtuellement à laide de casques VR ou AR. Bien sûr, Microsoft Flight Simulator essaie déjà de le faire un peu - et il prend même en charge la VR (comme Minecraft) - mais Nadella semble promettre quelque chose de beaucoup plus ici.

Un métavers est essentiellement un monde numérique rempli de jumeaux numériques de personnes, de lieux et dobjets - où les avatars de personnes peuvent se rassembler virtuellement pour communiquer, jouer et partager sur nimporte quel appareil. Nadella na pas dit quand Microsoft entrera dans la course au métavers pour les jeux, mais il semble que quelque chose soit en cours.

Pour le moment, cependant, la société semble également principalement axée sur les utilisations en entreprise du métaverse, avec des avatars et des espaces virtuels pour les réunions Teams.