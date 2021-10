Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Halo Infinite sortira le 8 décembre 2021 mais nous nen savons pas encore trop à ce sujet - notamment le mode campagne.

Lhistoire na pas eu beaucoup de temps dantenne dans les vitrines Xbox à ce jour, mais cela est sur le point de changer. Un flux dédié arrive plus tard dans la journée et il en dévoilera plus sur lélément de campagne du prochain jeu de tir.

Voici comment le regarder se dérouler en ligne.

343 Industries hébergera son flux Halo Infinite à partir de 14h BST aujourdhui, lundi 25 octobre 2021. Voici les horaires pour votre région :

Côte ouest des États-Unis : 6 h 00 HAP

Côte est des États-Unis : 9 h 00 HAE

Royaume-Uni : 14 h 00

Europe centrale : 15h CEST

Vous pouvez le regarder via la vidéo intégrée en haut de cette page.

Alternativement, vous pourrez également le regarder sur la chaîne YouTube de Xbox.

"Voici un nouveau regard sur la campagne Halo Infinite qui présente aux joueurs la véritable liberté spartiate dans lexpérience Halo la plus grande, la plus ouverte et la plus remplie daventures à ce jour", indique-t-il dans le texte de présentation du flux sur YouTube.

Le jeu sera disponible à partir du 8 décembre, le free-to-play rejoignant le mode campagne payant. Tout sera également sur Xbox Game Pass dès le premier jour.