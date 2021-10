La Xbox Series X a enfin un tableau de bord 4K

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il ny a rien de tel quune bonne mise à jour logicielle pour insuffler une nouvelle vie à un système dexploitation, et cest aussi vrai pour les consoles de jeux que pour toute autre technologie. Xbox vient de déployer une jolie mise à jour pour son propre système, celle qui sappliquera aux Xbox Series X et S ainsi quà la Xbox One.

Cependant, ses avantages ne se retrouvent pas tous dans tous les systèmes. Dune part, la Xbox Series X est la seule à obtenir une nouvelle résolution native pour son tableau de bord, produisant en 4K complet au lieu dune version améliorée. Cela devrait améliorer la netteté et la lisibilité si vous jouez sur un écran 4K.

Toutes les consoles bénéficient également dune nouvelle fonction de mode nuit, qui vous permet de configurer des préférences pour commencer à assombrir laffichage et, sur les séries S et X uniquement, de filtrer la lumière bleue lorsque vous jouez après une certaine heure chaque soir.

Ce mode inclut un nouveau thème sombre pour le tableau de bord. Cela signifie également que vous pouvez choisir la luminosité (ou éteindre complètement) les lumières Xbox au milieu de votre manette et sur votre console, ce qui est une petite touche que nous apprécions.

Enfin, un nouveau bouton Paramètres rapides a été ajouté au Guide Xbox, permettant aux joueurs de basculer certains paramètres daccessibilité sans avoir à quitter leur jeu pour le faire. Vous pouvez lire la mise à jour un peu plus en détail sur l article de blog de Xbox sur le sujet , pour en savoir plus.

