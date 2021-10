Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Comme annoncé il y a des mois, Among Us est en route vers Xbox Game Pass, et maintenant nous avons enfin une date de sortie. Le jeu multijoueur en petits groupes sera mis en service le 14 décembre, juste à temps pour quelques manigances pendant les vacances.

Ce sera gratuit pour toute personne ayant un abonnement Game Pass actif (bien quil ne faille pas oublier que vous pouvez également y jouer entièrement gratuitement sur mobile).

Ce nest pas sa seule destination, cependant - le jeu arrive également sur PS4 et PS5, mais sans lavantage dêtre gratuit. Cette version sortira également le même jour.

Curieusement, le blog PlayStation sur le sujet mentionne que la version aura un jeu croisé afin que vous puissiez jouer avec des amis sur tous les appareils - espérons que cela inclue Xbox pour un véritable jeu croisé.

Cependant, nous navons pas encore de prix, pour établir à quel point les joueurs Xbox obtiennent vraiment une bonne affaire sur le polar spatial. Cependant, nous savons que la version PlayStation aura des produits cosmétiques exclusifs sur le thème de Ratchet & Clank sur toute la ligne.

Si vous navez jamais essayé Among Us, cela signifie que décembre sera le moment idéal pour vous lancer. Soyez averti, cependant. Il ne faut pas trop de tours de jeu avant de commencer à réaliser que les gens que vous aimez et en qui vous avez confiance sont en fait des mauvais coups dans le dos.