(Pocket-lint) - Comme on le disait il y a quelques semaines à peine , Xbox a annoncé de nouvelles tailles de stockage pour les cartes dextension de la série S et de la série X, réalisées en partenariat avec Seagate.

Nous avions de nombreuses preuves que la plus petite des nouvelles cartes arrivait, à 512 Go, mais elle est également accompagnée dune option de 2 To pour ceux qui veulent vraiment beaucoup despace pour leur console.

Le plus petit disque coûte 139,99 $, tandis que la plus grande version est fixée à 399,99 $, et la plus petite option est désormais disponible en précommande auprès de Walmart aux États-Unis, avant un lancement à la mi-novembre. Les détaillants au Royaume-Uni et en Europe apparaîtront sans doute assez bientôt également.

Le lecteur de 2 To est apparemment un peu retardé et sera apparemment lancé début décembre, avec des précommandes en novembre. Vous pouvez trouver tous les détails des nouvelles cartes, y compris des instructions sur la façon de les installer au cas où vous ne seriez pas clair à ce sujet, sur le blog Xbox les annonçant.

La nouvelle sera une aubaine pour tous ceux qui souhaitaient étendre leur stockage, en particulier sur la série S légèrement restrictive, mais qui nétaient pas ravis du prix du lecteur standard de 1 To. Cela dit, la carte de 512 Go est toujours à un prix peu élevé sur le marché.

En comparaison, il nest pas trop difficile de trouver un SSD interne compatible PS5 , avec le double du stockage à 1 To, plus un dissipateur thermique tiers, pour le même prix.