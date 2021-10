Xbox annonce la manette et le casque sans fil du 20e anniversaire

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il semble que Xbox ait travaillé sur quelque chose pour célébrer son propre 20e anniversaire - une version spéciale de la manette sans fil Xbox actuelle vient dêtre annoncée, ainsi quune version spéciale du casque stéréo.

Le contrôleur a fui un peu tôt grâce à une liste de magasins chez Best Buy au Canada, mais maintenant nous pouvons voir le contrôleur sous plusieurs angles, et il est très beau, avec un devant translucide et un dos vert lumineux.

Nous savions que quelque chose dans ce sens était en route, merci pour les taquineries de Xbox sur la possibilité via son fil Twitter, que vous pouvez voir ci-dessous.

20 ans de jeu entre vos mains #Xbox20 pic.twitter.com/pEdMOrb2zp – Xbox (@Xbox) 6 octobre 2021

Ce nest pas tout, cependant - il existe également une version spéciale du casque stéréo filaire de Microsoft qui sort dans le même genre de style, avec des oreillettes translucides qui sont belles et élégantes.

Il ne semble pas quil y ait dautres astuces dans les manches du contrôleur ou du casque, mais elles restent un très bel hommage à lhistoire de la Xbox. Le fabricant de consoles saméliore de plus en plus dans la fabrication de ces contrôleurs et accessoires spéciaux, jouant facilement sur notre nostalgie.

Découvrez tous les détails de ces éditions sur le blog de Xbox à leur sujet, ainsi que quelques morceaux supplémentaires que Xbox a concoctés pour loccasion.

Meilleurs jeux Nintendo Switch 2021: meilleurs jeux Switch que chaque joueur doit posséder Par Rik Henderson · 7 Octobre 2021