Une carte dextension de stockage Xbox plus petite peut avoir fui

(Pocket-lint) - Après avoir signalé à la mi-septembre quil pourrait y avoir une carte dextension de stockage Xbox plus petite et moins chère, de nouveaux rapports doublent cette probabilité.

La seule carte officielle de Seagate disponible actuellement est une option de 1 To qui est assez chère mais qui vous offre évidemment une énorme quantité de stockage avec laquelle jouer. Une option de taille de 512 Go réduirait évidemment à la fois le coût et la capacité de la carte.

Cest ce qui est largement répandu, et maintenant les détaillants en France semblent avoir reçu ou préparé des documents marketing confirmant lexistence de cette nouvelle carte - comme la découvert Windows Central .

Les publicités nincluent pas de date de lancement pour la carte, ni même de prix, mais elles disent que cest "bientôt", donc toute cette fumée indique un lancement assez imminent par Xbox et Seagate.

Il semble que ce ne sera pas seulement une carte, cependant - Seagate peut également préparer un SSD éternel alimenté par USB qui peut faire le même travail sans nécessiter la même taille impressionnante, et qui ne sinsère pas dans le larrière de la console tout aussi facilement. Néanmoins, si cela fonctionne bien, ce sera plus abordable et attirera probablement de nombreux fans.

Tout cela aidera Xbox à rattraper Sony, étant donné que la PlayStation 5 a désormais la capacité de fonctionner avec une large gamme de SSD internes supplémentaires .

