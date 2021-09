Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Microsoft a enfin commencé aujourdhui le déploiement de Xbox Cloud Gaming , anciennement connu sous le nom de xCloud, sur les consoles Xbox elles-mêmes. Formellement, Cloud Gaming était disponible sur à peu près tous les appareils à lexception dune Xbox, y compris tout depuis Android, Windows 11, et même quelque peu controversé iOS via le portail dune application Web.

Maintenant, cependant, apporter les services xCloud directement aux consoles Xbox, y compris les modèles de dernière génération tels que la gamme Xbox One, signifie que dans une certaine mesure, les propriétaires dune console de plus de sept ans pourront jouer aux dernières et meilleures titres de la série X sortis lannée dernière seulement.

Bien sûr, Xbox Cloud Gaming nest pas conçu pour reproduire parfaitement lexpérience de jeu sur une console haut de gamme, car la capacité de streaming est limitée à 1080P à 60 FPS. Pourtant, pour les plus soucieux de leur budget, cest une excellente fonctionnalité pour vous aider à vous sentir comme si vous nêtes pas complètement laissé dans la poussière.

Dans le même temps, lajout de Cloud Gaming signifie que les utilisateurs nauront pas besoin de passer des heures à télécharger un jeu juste pour se rendre compte quils ne sy intéressent pas vraiment. Avec xCloud, un joueur peut plonger directement dans lexpérience complète de la même manière que vous mettriez en file dattente votre épisode démission télévisée préféré sur Netflix.

Tous les Xbox Insiders ne peuvent pas accéder à lessai. Pour le moment, Microsoft dit que quelques Alpha Skip-Ahead et Alpha Insiders seront sélectionnés dans un premier temps, avec plus dutilisateurs ajoutés au fil du temps.

Pour rejoindre le programme Xbox Insider de Microsoft, appuyez ici . Et si vous souhaitez en savoir plus sur Xbox Cloud Gaming, consultez le récapitulatif total de Pocket-lint, cliquez ici .