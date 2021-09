Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Enfin, Dolby Vision est là pour les joueurs Xbox Series X/S, et cette fois, vous naurez pas besoin dêtre un initié pour effectuer un test bêta - la vraie affaire est enfin déployée pour tous les utilisateurs à partir daujourdhui.

Pour en profiter pleinement, vous aurez dabord besoin dun téléviseur compatible - probablement fabriqué au cours des cinq dernières années. Cependant, si vous cherchez à maximiser les prouesses de votre console de dernière génération, vous aurez probablement besoin dun téléviseur à partir de 2020 ou plus tard, qui devrait comporter un taux de rafraîchissement de 120 Hz et HDMI 2.1.

Au cas où vous ne seriez pas familiarisé avec les avantages apportés par Dolby Vision , sachez que contrairement au HDR standard - qui ne fait quaméliorer la qualité de tout ce que vous regardez dans lensemble - Dolby Vision prend le contenu scène par scène, image par image niveau pour optimiser chaque prise de vue que vous voyez avec la meilleure qualité dimage possible.

Cela signifie un contraste plus profond, des reflets plus lumineux, une meilleure précision des couleurs et plus encore.

Microsoft dit également que la mise à jour apporte même une qualité dimage améliorée aux titres classiques - pas seulement les dernières et meilleures versions avec support natif et autres. La société se vante que toute version précédente de Xbox avec compatibilité HDR10 ou Auto HDR verra des améliorations de Dolby Vision lors des jeux maintenant.

Pour activer (à condition que vous ayez un téléviseur Dolby Vision), rendez-vous simplement sur la boutique Xbox et téléchargez lapplication Dolby Access. Ensuite, accédez à Paramètres > Général > Options TV et affichage > Modes vidéo > Dolby Vision for Gaming pour lactiver.

Si vous ne savez pas si votre téléviseur prend réellement en charge la technologie, vous pouvez également le vérifier facilement. Accédez simplement à Paramètres > Général > Options de télévision et daffichage > Détails de la télévision 4K. À partir de là, votre Xbox effectuera un test sur votre téléviseur pour déterminer si vous êtes prêt à partir.

