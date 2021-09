Une carte dextension de stockage Xbox moins chère pourrait bientôt arriver

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Tous lespropriétaires de PlayStation 5 ayant désormais la possibilité de mettre à niveau leur stockage SSD via une carte standard, Xbox pourrait également être sur le point daugmenter ses options dextension de stockage.

Actuellement, il ny a quune seule carte dextension de stockage proposée pour les dernières consoles Xbox - un dongle fabriqué par Seagate qui sinsère à larrière dune Xbox Series X ou S. Il augmente la capacité de 1 To supplémentaire, mais pour un prix assez élevé .

Un nouveau rapport suggère quune deuxième version est en route et quelle pourrait être moins chère.

Un balayage de quelques détaillants français (par XboxSquad ) a déniché des références à une nouvelle carte dextension de stockage Seagate pour Xbox dans des tailles de 512 Go/500 Go et cotée entre 121 € et 154,99 €. Cest, au plus, 132 £ ou 182 $.

La variante actuelle de 1 To a un prix de vente conseillé de 219 £ (bien quelle puisse être trouvée avec une légère remise chez différents détaillants).

squirrel_widget_2682571

Bien que 500 Go ne semblent pas une énorme quantité de stockage, cela représente environ 10 ou plus de jeux triple-A. De plus, lextension de stockage officielle fonctionne exactement de la même manière que le SSD interne, vous bénéficiez donc des mêmes temps de chargement plus rapides et des mêmes fonctionnalités de nouvelle génération.

Meilleurs jeux Nintendo Switch 2021: meilleurs jeux Switch que chaque joueur doit posséder Par Rik Henderson · 17 Septembre 2021

Une alternative USB nest pas capable de lire les versions de jeux Xbox Series X/S.