Les consoles Xbox Series X et S pourraient reconnaître les SSD normaux

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le sujet du stockage étendu a été un peu délicat en ce qui concerne les consoles de nouvelle génération Xbox et PlayStation. Alors que Sony a mis du temps à ajouter la prise en charge des SSD internes supplémentaires à la PS5, il sagit maintenant daccéder à son logiciel bêta, puis dajouter un lecteur qui sinsère dans lemplacement.

Du côté Xbox des choses, nous sommes limités pour linstant à la carte dextension Seagate officiellement publiée, qui est incroyablement petite et facile à ajouter à votre console à larrière, mais aussi assez chère.

Les choses pourraient ne pas être aussi restreintes que cela puisse paraître , selon un récent article de blog sur le site chinois BilliBilli. Un utilisateur entreprenant a démontré comment il a pu pirater un disque à laide dun SSD Western Digital SN530 m.2 2230 de 1 To.

Lajout dun adaptateur qui sadapte aux emplacements de stockage de la console sur ce lecteur a conduit les Xbox Series X et S à le reconnaître et à pouvoir lutiliser pour le stockage - bien quétant donné quil sagit du même SSD que la série X utilise en interne, cest loin dêtre certain que le processus fonctionnerait avec nimporte quel autre lecteur.

Ce nest pas exactement un hack convivial pour le moment - notamment parce quil vous laissera un SSD vulnérable accroché à larrière de votre console, mais cela suggère que la situation de stockage Xbox nest pas aussi restrictive quelle regards.