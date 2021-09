Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Xbox a poussé une mise à jour du contrôleur pour les anciennes manettes de jeu qui ajoute une meilleure connectivité sans fil, en particulier lorsquelle est utilisée avec des appareils autres que les consoles Xbox.

Disponible initialement pour ceux du programme Xbox Insiders, la mise à jour concerne les contrôleurs Xbox One avec prise en charge Bluetooth (cest-à-dire ceux publiés après la sortie de la Xbox One S), la Xbox Elite Wireless Controller Series 2 et la Xbox Adaptive Controller.

Il les met essentiellement à jour avec les fonctionnalités des dernières manettes sans fil Xbox pour Xbox Series X / S.

Cela inclut la prise en charge de Bluetooth Low Latency - une norme qui réduit le décalage lorsquil est connecté à un périphérique Bluetooth, tel quun iPhone, un combiné Android ou un téléviseur Nvidia Shield.

La connectivité entre appareils a également été améliorée, les contrôleurs étant désormais capables de mémoriser une connexion Bluetooth et une console Xbox via une connexion sans fil directe. Auparavant, vous deviez réparer avec des appareils individuels, puis votre Xbox à chaque fois.

Les contrôleurs bénéficient également de la prise en charge de Dynamic Latency Input, ce qui améliore la latence entre le pad et une console Xbox. Ceci est déjà utilisé par les contrôleurs Xbox Series X/S. Cela devrait signifier quun ancien contrôleur Xbox One fonctionnera mieux avec votre Xbox de nouvelle génération.

"Nous sommes ravis dapporter de nouvelles fonctionnalités logicielles aux contrôleurs Xbox One avec prise en charge Bluetooth, Xbox Elite Wireless Controller Series 2 et Xbox Adaptive Controllers qui nétaient auparavant disponibles que sur les contrôleurs Xbox Series X|S de nouvelle génération. La mise à jour du micrologiciel est disponible pour Alpha Les utilisateurs Skip-Ahead et Alpha aujourdhui, et seront disponibles pour dautres anneaux de vol dans les semaines à venir », a déclaré Xbox sur son blog.