Xbox propose un pack Série X unique et personnalisé pour célébrer le Shang-Chi de Marvel

(Pocket-lint) - Léquipe de Xbox a compris il y a longtemps que créer des éditions limitées, voire des versions complètement uniques de ses consoles, avait tendance à bien plaire aux joueurs normaux ainsi quaux collectionneurs, et elle vient de dévoiler un autre ensemble intéressant.

La Xbox Series X et la manette personnalisées ont été conçues pour célébrer la sortie du dernier blockbuster de Marvel, Shang-Chi et The Legend of The Ten Rings, et ont lair parfaitement fumantes.

Le pack contiendra également une figurine articulée Shang-Chi et un code de 12 mois pour Xbox Game Pass Ultimate, et si vous vous demandez comment mettre la main dessus, vous feriez mieux de faire la queue. Il est disponible via un concours organisé par Xbox sur Twitter.

La collaboration Xbox + Marvel Hero que vous attendiez.



Suivez et retweetez avec #XboxShangChisweepstakes pour avoir une chance de gagner une Xbox Series X personnalisée et une manette inspirée de @ShangChi et de la légende des dix anneaux.



Se termine le 18/09/21 à 20h PT: https://t.co/CgVPWB4jtM pic.twitter.com/3Y50tf4X1h – Xbox (@Xbox) 1er septembre 2021

Le concours dure un bon moment plus longtemps, vous avez donc beaucoup de temps pour participer, et en toute honnêteté, mettre la main sur une console de nouvelle génération a de toute façon ressemblé à une loterie tout ce temps, alors pourquoi ne pas le laisser au hasard correctement , hein ?