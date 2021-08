Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Fraîchement confirmé enfin la nouvelle date de sortie de Halo Infinite – cest-à-dire le 8 décembre 2021, au moins pour la campagne et les modes multijoueurs – Microsoft a également présenté du nouveau matériel pour les fans de Halo.

Le jeu reçoit une version en édition limitée de la Xbox Series X pour célébrer le 20e anniversaire de la série Halo, avec un contrôleur assorti, et il est sans surprise sur le thème du Master Chief, bien quil soit rafraîchissant par les normes dédition limitée.

Ce nest pas tout, cependant - il existe également une édition spéciale de la manette la plus sophistiquée de Microsoft, la Xbox Elite Wireless Controller Series 2, avec toutes ses options de personnalisation et professionnelles, comme des boutons de palette supplémentaires et plus encore.

Cela aussi est très visuellement sur le thème de Halo, nous sommes donc sûrs quil y aura beaucoup de fans en ce moment en train de se lécher les lèvres et dessayer de déterminer combien ils vont finir par dépenser.

Le contrôleur et le pack de console devraient être disponibles en pré-commande, et nous nous attendons à ce quils senvolent des étagères.