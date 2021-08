Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Xbox Cloud Gaming arrive bientôt sur les consoles Xbox Series X / S, ainsi que sur la gamme Xbox One de la génération précédente cette saison des fêtes.

Lannonce a été faite lors du livestream Xbox Gamescom , où la société passe 90 minutes à promouvoir toutes ses dernières annonces de jeux et de services, révélant de nouvelles bandes-annonces et plus encore.

Pour un aperçu de tout ce que Microsoft couvre dans cet événement, consultez notre aperçu ici.

Xbox Cloud Gaming a commencé il y a quelques années sous le surnom de Project xCloud , mais au fur et à mesure que le service se développait, Microsoft a annoncé la fonctionnalité au monde sous son nouveau titre et a rapidement publié des versions de lapplication sur Android, iOS, Windows, Mac et même Chromebook. lannée dernière.

Désormais, avec le service se dirigeant directement vers les consoles Xbox elles-mêmes, les utilisateurs peuvent accéder instantanément à des jeux quils ne possèdent peut-être pas, ou être en mesure de jouer avec leurs amis sur des graphismes de niveau Xbox Series X sur leur One S à partir de 2016.

Malheureusement, ils ne seront pas mis à niveau par rapport à la résolution de flux maximale de Cloud Gaming de 1080p / 60 FPS, mais pour le bien de notre large bande, cela devrait être correct pour le moment.

Microsoft dit quils commenceront à tester la fonctionnalité via leur programme Xbox Insider à lautomne, donc si vous souhaitez vous inscrire, appuyez ici .

Pour en savoir plus sur tout ce que vous devez savoir sur le Xbox Cloud Gaming de Microsoft, consultez notre rapport complet et notre aperçu ici .