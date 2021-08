Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La Gamescom 2021 approche à grands pas, et bien quelle soit entièrement virtuelle cette année, il devrait encore y avoir de nombreuses nouvelles juteuses concernant les jeux à venir dans lesquelles nous mettre les dents. Xbox a confirmé quelle organiserait un grand événement de diffusion en direct pour lémission, et nous avons tous les détails ici.

Le flux inclura apparemment plus de détails et de présentations de jeux annoncés précédemment à venir sur les consoles Xbox, ce qui semble un peu comme si nous ne devrions pas nous attendre à des révélations de jeux majeurs. Cela dit, il existe de grandes exclusivités que nous pourrions mieux examiner.

La Gamescom commence le 25 août 2021, mais le flux Xbox aura en fait lieu la veille, à lheure européenne. Vous pouvez trouver le calendrier précis ci-dessous :

18h00 BST

19h00 CEST

10h00 (heure du Pacifique)

Le flux en direct sera diffusé via toutes les chaînes Xbox, cest-à-dire sur YouTube , Twitch et Facebook Gaming , mais il ny a pas encore dURL en direct - lorsquelles apparaîtront, nous intégrerons le flux YouTube en haut de cette page, donc vous pouvez également simplement ajouter cette histoire à vos favoris si vous voulez être sûr de pouvoir la regarder.

Lautre grande question autour de cette conférence est ce que nous pourrions en voir. Il est positionné juste avant ce qui devrait être un automne et un hiver assez chargé pour Xbox, et nous espérons que nous examinerons de plus près les plus gros jeux à venir.

Tout dabord, nous espérons que Halo Infinite bénéficiera dune sortie prolongée - bien que laperçu multijoueur ait été un succès retentissant, nous navons toujours rien vu de la campagne du jeu depuis près dun an, donc ce serait génial den voir plus .

Nous nous attendons également à recevoir à nouveau une démo étendue de Forza Horizon 5 , car cela se rapproche de la sortie et semble absolument fantastique. Cependant, nous ne parierions pas beaucoup sur les jeux plus éloignés, comme les porte-parole de Xbox lont déjà clairement indiqué sur Twitter :

Rejoignez-nous numériquement @gamescom cette année. Notre flux @Xbox se concentre sur les mises à jour du jeu à venir cette année. Donc pour définir les attentes, pas de nouvelles révélations ni de surprises majeures, mais léquipe a prévu un stream amusant avec nos incroyables hôtes @vicious696 @kateyeager ! Plus ici : https://t.co/FbkM1p7Ok3 – Aaron « Day One On Game Pass » Greenberg U (@aarongreenberg) 9 août 2021

Bien sûr, il pourrait aussi y avoir quelques petites surprises en cours de route, nous allons donc certainement nous mettre à lécoute pour voir ce que Microsoft a dans sa manche.