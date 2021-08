8BitDo propose désormais une paire de télécommandes multimédias disponibles pour la Xbox Series X/S

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les amateurs daccessoires 8BitDo ont sorti une paire de télécommandes multimédias pour les Xbox Series X et Series S.

Les télécommandes sous licence officielle, également compatibles avec la Xbox One, offrent aux propriétaires de consoles de nouvelle génération un contrôleur plus efficace pour la lecture multimédia.

Deux tailles de télécommande sont disponibles à partir du 15 septembre – un grand modèle noir à 24,99 $ avec un pavé numérique complet et une variante blanche plus compacte qui est disponible pour 19,99 $.

Mis à part le pavé numérique et la couleur, rien ne sépare les deux télécommandes. Les deux ont un bouton daccueil « X » en haut, ainsi que des boutons A, B, X et Y, des touches directionnelles et des commandes de lecture complètes. Chaque touche est également rétro-éclairée, ce qui est une touche de qualité supérieure.

Comme vous vous en doutez, les télécommandes sont alimentées par batterie et les utilisateurs auront besoin dune paire de cellules AAA pour garder la télécommande active - bien que la première paire soit incluse dans la boîte.

Les précommandes sont désormais disponibles pour les deux télécommandes via Amazon et via le site Web 8BitDo , et elles ressemblent à des options stellaires et à prix raisonnable que nous avons hâte de tester.

Gardez à lesprit quil ne sagit pas des seules télécommandes multimédias disponibles pour votre série X ou série S, même si les fabricants tiers commencent tout juste à inonder lespace.

PDP a un modèle très apprécié sur Amazon - bien que nous nayons pas encore réussi à lessayer nous-mêmes - et lancienne télécommande multimédia Xbox One fonctionne toujours sur les nouvelles consoles.