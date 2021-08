Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Turtle Beach a lancé son contrôleur Recon filaire hautement spécialisé pour Xbox Series X / S.

Également compatible avec Xbox One et Windows 10, le contrôleur Recon possède non seulement plusieurs fonctionnalités supplémentaires, notamment des manettes réglables et des profils personnalisés pour ses boutons daction rapide mappables à larrière, et contient la technologie Superhuman Hearing exclusive de Turtle Beach pour améliorer les performances audio sur nimporte quel casque branché sur la sortie 3,5 mm.

"Avec des millions de casques portés par les joueurs sur Xbox, le Recon Controller est le meilleur accessoire complémentaire car il donne accès aux technologies audio exclusives de Turtle Beach à nimporte quel casque filaire", a déclaré Juergen Stark, PDG de la société.

"Il a été conçu avec la même expertise de lindustrie qui a fait de Turtle Beach le fabricant de casques de jeu le plus vendu depuis plus dune décennie."

Le contrôleur est également livré avec des préréglages audio de signature et une surveillance du micro. Il y a des poignées de refroidissement ergonomiques sur les bras, avec du caoutchouc de refroidissement recouvrant également les bâtons de pouce.

La manette Turtle Beach Recon fait partie de la gamme officielle daccessoires Conçu pour Xbox et est disponible en noir ou en blanc.

Le prix au Royaume-Uni est de 49,99 £, tandis que le contrôleur vous coûtera 59,95 $ aux États-Unis.

Il est disponible dès maintenant dans la boutique en ligne Turtle Beach, ainsi que chez dautres détaillants, dont Amazon.

