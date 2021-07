Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Cela a peut-être pris près dun an, mais Microsoft Flight Simulator a volé le nid et a laissé ses origines PC derrière, en sortant à la fois sur Xbox Series X et Series S via Xbox Game Pass.

Le jeu vous sera presque totalement familier si vous y avez joué sur PC au cours de la dernière année, mais il y a quelques petites attentions pour le rendre plus accueillant pour un public de consoles.

Il sera mis en ligne le 27 juillet à 16 h 00 BST, 8 h 00 HAP ou 11 h 00 HAE, au cas où vous voudriez régler vous-même une alarme.

Cela comprend un système de formation plus approfondi et plus simple qui devrait être un peu plus facile à prendre en main et à apprendre, et larrivée dune liste de "vols de découverte" qui vous emmènent sur des routes panoramiques pour vous donner un avant-goût des meilleures vues. Le simulateur a à offrir.

De plus, le jeu a réussi à apporter sa célèbre splendeur visuelle à la console, ce qui nest pas une mince affaire en soi. Sur Xbox Series X, vous bénéficierez dune expérience de 30 images par seconde en 4K natif, quelque chose qui a lair vraiment époustouflant sur un grand téléviseur.

Sur la série S, vous serez à 1080p, mais vous profiterez toujours dune fluidité de 30 images par seconde, tandis que les deux utilisent le streaming dactifs pour utiliser votre connexion Web afin dobtenir des détails directement depuis le cloud.

Cest une merveille technique, tout comme cétait le cas sur PC au lancement, et le fait quil soit immédiatement disponible sur Game Pass signifie que vous vous devez vraiment de le vérifier. Sur les deux consoles, il sagit dun téléchargement qui atteint un peu moins de 100 Go, alors libérez de lespace si vous en avez besoin !

