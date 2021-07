Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le patron de Xbox, Phil Spencer, a complimenté la manette PS5 DualSense de Sony et admet que la manette sans fil Xbox pourrait également avoir de meilleures fonctionnalités.

La dernière manette sans fil Xbox a été modifiée pour la sortie des Xbox Series X et Series S , mais est en grande partie la même que la génération précédente.

Le DualSense de Sony est une autre bouilloire de poisson, cependant, avec des déclencheurs adatifs avec retour de force qui peuvent être manipulés par les développeurs, ainsi quun retour haptique qui fonctionne bien mieux que les simples unités de grondement. Ces fonctionnalités et quelques autres peuvent rendre les jeux PS5 un peu plus immersifs.

Sadressant au Kinda Funny Gamecast (via VGC ), Spencer a révélé que, tandis que Xbox continue de travailler sur les appareils Game Pass discutés précédemment , il cherche également à améliorer son contrôleur : manette. Je pense que Sony a fait du bon travail avec sa manette et nous en examinons une partie et [penser] quil y a des choses que nous devrions faire", a-t-il déclaré.

Il semble que les plans en soient à leurs débuts, alors ne vous attendez pas encore à un contrôleur Xbox revigoré. Et, pour être juste, nous aimons la version actuelle - elle est robuste (un peu plus que la DualSense) et est au moins rétrocompatible avec la Xbox One.

