Transformez votre Xbox Series S en une console portable - en quelque sorte

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La société australienne UPsec Gaming fabrique un accessoire décran pour la Xbox Series S qui vous permet de jouer de manière portable - vous avez juste besoin dune alimentation électrique à proximité.

Le xScreen se fixe simplement à larrière de la console, peut se rabattre pour le transport et correspond à la conception de la série S pour quil ressemble à une unité solide.

En plus dun écran 11,6 pouces 1080p 60 Hz, il contient des haut-parleurs stéréo et des commandes de volume pour que vous nayez pas à porter découteurs lorsque les autres ne sont pas là.

Le xScreen najoute que 695 g au poids total de la console, qui est de 1,9 kg. La série S est lune des plus petites consoles du marché, donc même avec lécran, elle devrait bien tenir dans un sac à dos.

UPsec a commencé les précommandes pour le xScreen plus tôt cette semaine, avec une campagne de financement participatif Kickstarter . Il a atteint son objectif de financement de 7 000 £ (1 3 000 AU $) en 20 minutes et sélève désormais à plus de 47 000 £ avec plus de 28 jours à parcourir.

Vous pouvez actuellement en pré-commander un sur Kickstarter pour 189 £ – une offre super lève-tôt qui était encore moins chère a maintenant expiré. Il sera expédié dans le monde entier, mais tenez compte du fait que les frais de port entraîneront des frais supplémentaires.

Le xScreen pour Xbox Series S commencera à être expédié aux bailleurs de fonds en janvier 2022.

Meilleures offres Amazon US Prime Day 2021: certaines offres sont toujours en vigueur Par Maggie Tillman · 10 Juillet 2021