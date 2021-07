Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La série Forza Horizon a volé une marche au cours des cinq dernières années environ pour simposer comme la franchise de conduite grand public la plus fiable et la plus amusante du jeu. Ses jeux de globe-trotter vous permettent dexplorer de magnifiques mondes ouverts dans une large gamme de véhicules amusants.

Maintenant, il y a une cinquième entrée en route – Forza Horizon 5, qui se dirige vers le Mexique et semble absolument magnifique sur du matériel de nouvelle génération. Voici tous les détails clés et les bandes-annonces que vous devez voir.

Microsoft a dévoilé Forza Horizon 5 lors de sa conférence E3 en 2021, une présentation qui a été très bien accueillie pour les grandes révélations quelle contenait. Le jeu a non seulement la bande-annonce ci-dessus, mais aussi une démo de gameplay plus étendue que vous trouverez plus loin.

En plus de cela, nous connaissons sa date de sortie - le 9 novembre 2021, date à laquelle il fera ses débuts sur les consoles Xbox et sur PC. Le jeu débarquera également sur Game Pass à partir de cette date, donc si vous êtes membre de ce service, vous lobtiendrez sans frais supplémentaires.

Le jeu est absolument magnifique, mais heureusement, cela ne signifie pas quil sera exclusif aux Xbox de nouvelle génération. Cela fonctionnera sur Xbox Series X et Series S, mais aussi sur nimporte quelle génération de consoles Xbox One. Bien sûr, vous nobtiendrez pas les meilleures performances ou résolutions sur lancien matériel, mais il est toujours bon de savoir que cela fonctionnera bien.

Nous pouvons glaner beaucoup de séquences de gameplay et révéler la bande-annonce, et il semble quHorizon 5 soit sur le point de continuer dans le modèle des jeux qui lont précédé. Une fois de plus, le fictif Horizon Festival déménage dans un nouveau pays hôte, et cette fois, cest le Mexique.

Cela signifie un ensemble de paysages extrêmement variés, des déserts poussiéreux et des villes montagneuses aux jungles luxuriantes et aux zones volcaniques. Il y aura également une météo dynamique extrêmement changeante à affronter, invoquant des orages massifs, des tempêtes de sable et tout le reste, avec un cycle jour et nuit à apprécier.

Le paysage est la principale star dun jeu Forza Horizon, après tout, et le Mexique est étonnant, en particulier dans la présentation 4K des bandes-annonces, qui représente ses performances sur Xbox Series X ou sur un PC haut de gamme.

Il y a des textures glorieusement haute résolution qui donnent à chaque rocher et buisson un aspect presque photoréaliste, et léclairage est super impressionnant comme toujours, capturant avec précision les différentes tonalités du soleil tout comme le jeu précédent a cloué lapparence des routes de campagne écossaises.

Il y a aussi beaucoup de courses réelles présentées, bien sûr, avec le mélange habituel de vraies supercars le mélangeant avec des tout-terrain, des moteurs dépoque et plus encore, et nous imaginons que la liste des voitures disponibles se sera étendue par rapport à celle qui était offerte. par Horizon 4 au lancement.

Il y aura aussi à nouveau du multijoueur en ligne, initié facilement en sarrêtant lors dévénements sur le bord de la route ou en défiant les véhicules de passage aux courses en déplacement. The Eliminator est également de retour, la propre version de Forza dun Battle Royale, dans lequel vous devez parcourir la carte pour vous échapper dun cercle qui se rétrécit. Cest très amusant, alors nous espérons quil sera un peu étendu pour le prochain jeu.

Les performances sont également importantes pour un jeu de course, et bien que nous nayons pas de confirmation de ses niveaux Xbox One, nous savons que sur Xbox Series X le jeu fonctionnera à 60FPS en 4K, tandis que sur Series S ce sera 30FPS en 1080p . Ce ne sont que les valeurs par défaut, avec 60FPS également disponible sur la série S avec des détails réduits.

Un nouveau système appelé EventLab permettra également aux joueurs de créer leurs propres courses farfelues avec des règles personnalisées, vous permettant de configurer des parcours dobstacles et des pistes pour que les courses contre vos amis soient aussi effrayantes que vous le souhaitez, ce qui sonne bien.

