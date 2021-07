Microsoft pourrait travailler sur une mise à léchelle basée sur lIA pour les graphiques Xbox Series X

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La Xbox Series X est déjà une console de jeux impressionnante capable de fournir des visuels 4K avec des fréquences dimages impressionnantes, mais Microsoft essaie constamment de saméliorer.

Ces améliorations incluent la sortie de Xbox FPS Boost - une technologie qui peut doubler la fréquence dimages des jeux Xbox One existants sur les consoles de nouvelle génération.

Maintenant, des indices sur le site Web des carrières de lentreprise suggèrent que Microsoft envisage de travailler sur lutilisation de lintelligence artificielle pour améliorer les graphiques sur la Xbox Series X à lavenir.

Lun des rôles (pour Senior Software Engineer ) a un langage intéressant qui peut faire allusion à des plans futurs. Lune des responsabilités de ce rôle inclura le travail pour « implémenter un logiciel qui intègre des algorithmes dapprentissage automatique pour les graphiques dans le matériel dexpédition ». Ceci, avec dautres indices, suggère que lentreprise cherche des moyens daméliorer les techniques de rendu traditionnelles.

La mise à léchelle graphique basée sur lIA nest bien sûr pas nouvelle, Nvidia le fait depuis un certain temps avec Deep Learning Super Sampling et AMD propose désormais FidelityFX Super Resolution comme alternative ouverte. Ces technologies utilisent des algorithmes pour augmenter et améliorer les graphiques tandis que les visuels originaux sont rendus avec un nombre de pixels inférieur. Lorsquune source 1080p, par exemple, est convertie en 4K par lintelligence artificielle, le jeu est capable de fonctionner à une fréquence dimages plus élevée.

Cette logique permet aux joueurs dobtenir le meilleur des deux mondes avec quelques compromis mineurs en termes de qualité visuelle. Traditionnellement, ce type de technologie était limité aux PC, mais il est clair que Microsoft souhaite sérieusement apporter une logique similaire à sa console phare. Lavenir du jeu sur console devrait être intéressant.