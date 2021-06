Comment jouer à Xbox Cloud Gaming sur iPhone et iPad

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Xbox Cloud Gaming est désormais officiellement disponible sur iPhone et iPad.

Et, bien quil utilise le navigateur Safari, vous pouvez ajouter une icône dapplication à votre écran daccueil afin que vous puissiez avoir une expérience en plein écran, sans URL, dun seul clic à chaque fois.

Voici comment le configurer et ce dont vous avez besoin.

Xbox Cloud Gaming propose plus de 100 jeux à diffuser sur une connexion Internet jusquà 1080p 60fps (dans son mode bêta actuel).

Il est disponible pour les abonnés Xbox Game Pass Ultimate , vous devrez donc lobtenir en premier (si vous ne lavez pas déjà fait). Il coûte 10,99 £ / 14,99 $ par mois et comprend également plus de 300 jeux pour Xbox One et Xbox Series X/S, 200 jeux pour PC Windows, tous les jeux disponibles sur EA Play, Xbox Live Gold pour jouer en ligne et des remises et offres exclusives .

Une fois abonné, vous devez suivre les instructions ci-dessous pour exécuter et installer Cloud Gaming avec Xbox Game Pass Ultimate sur votre iPhone ou iPad (voir la liste des appareils compatibles ci-dessous).

1. Ouvrez le navigateur Safari et rendez-vous sur xbox.com/play . Remarque : bien que Xbox Cloud Gaming fonctionne également via le navigateur Chrome (et Microsoft Edge), il fonctionne mieux dans Safari et vous devez lutiliser pour créer une icône dapplication pour votre écran daccueil.

2. Appuyez sur « Connexion » et connectez-vous à votre compte Microsoft associé au Xbox Game Pass. Lécran daccueil Xbox Cloud Gaming (bêta) apparaîtra. Regardez en bas de lécran et appuyez sur le bouton de partage (la case avec une flèche vers le haut).

3. Faites défiler jusquà "Ajouter à lécran daccueil", appuyez dessus et une fenêtre contextuelle apparaîtra avec une icône Cloud Gaming et une adresse URL. Appuyez sur "Ajouter" dans le coin supérieur droit.

4. Vous aurez maintenant une nouvelle icône dapplication sur votre écran daccueil intitulée "Cloud Gaming". Appuyez dessus et il vous sera demandé de vous reconnecter. Le service Xbox Cloud Gaming complet sera désormais disponible et il vous suffira douvrir cette icône dapplication chaque fois que vous voudrez jouer à lavenir. Remarque : bien que licône de lapplication apparaisse sur votre écran daccueil, elle ne sera pas disponible dans la bibliothèque dapplications de votre iPhone car il ne sagit pas strictement dune application réelle.

Vous pouvez jouer à quelques titres Cloud Gaming à laide dun clavier à lécran, mais ce nest pas idéal et la grande majorité des jeux ne le prennent pas en charge.

Au lieu de cela, vous aurez vraiment besoin dune manette de jeu Bluetooth dune certaine description. Vous pouvez obtenir un pad Razer Kishi compatible qui sadapte à votre iPhone pour le rendre plus semblable à un commutateur Nintendo. Cependant, si vous avez une manette sans fil Xbox qui traîne (même de dernière génération), vous pouvez en utiliser une à la place.

Vous voudrez peut-être également investir dans un clip de jeu pour votre combiné.

Pour connecter une Xbox One/Series X/S à votre iPhone, appuyez dabord sur le petit bouton dappairage en haut de la manette et maintenez-le enfoncé jusquà ce que le logo Xbox commence à clignoter rapidement.

Dirigez-vous vers les paramètres Bluetooth de votre iPhone ou iPad dans lapplication Paramètres principale. Vous devriez voir apparaître la manette sans fil Xbox dans dautres appareils. Appuyez dessus et il devrait se connecter - le voyant du contrôleur cessera de clignoter et restera allumé.

Travail accompli.

Bien que Xbox Cloud Gaming puisse fonctionner sur les anciens iPhones et iPads, Microsoft garantira uniquement ce qui suit :

iPhone XR

iPhone XS

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 12 Mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPad Air (3e génération)

iPad Air (4e génération)

iPad Pro 11 2e génération

iPad Mini 5e génération

iPad 8e génération

