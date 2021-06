Nouveaux leads Razer Kishi pour iPhone optimisés pour la gamme Xbox

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Xbox Cloud Gaming sest étendu à encore plus dutilisateurs, ayant quitté sa phase bêta limitée et est désormais disponible pour tout utilisateur diPhone ou diPad avec un compte Game Pass Ultimate.

Les fabricants daccessoires ont tenu à tirer le meilleur parti de cette révélation, en lançant de nouveaux produits conçus pour rendre les jeux à partir de votre appareil iOS aussi pratiques que possible.

Razer est en tête de la gamme avec un look rafraîchi pour sa manette de jeu Kishi pour iPhone. Le contrôleur lui-même est le même que celui qui existait déjà, mais Razer a mis à jour le design.

Le nouveau contrôleur comporte des boutons monochromes plutôt que les boutons bleu/vert/rouge/jaune du modèle précédent. Il dispose également dun connecteur Lightning et dune certification MFi, il est donc conçu pour fonctionner avec à peu près nimporte quel iPhone simplement en ladaptant à votre appareil.

Il est disponible en précommande dès maintenant avec un prix fixé à 99,99 $ aux États-Unis ou à 129,99 € en Europe . Ou vous pouvez économiser un peu dargent et commander le modèle de première génération avec des boutons colorés.

Le Backbone One rejoint Razer dans la famille Designed for Xbox. Cest un concept familier - similaire au Kishi - en ce sens quil possède un connecteur Lightning et sétend pour sadapter à presque tous les iPhone.

Le bouton Backbone vous permet de vous lancer directement dans le service Game Pass et promet un "jeu incroyablement réactif" grâce à la mise en œuvre dune technologie à faible latence. De plus, il dispose dun bouton de capture, tout comme les manettes sans fil Xbox, afin que vous puissiez marquer et partager votre jeu.

Comme le Razer Kishi, il sera vendu 99 $ aux États-Unis.

Avec liPhone et liPad prenant en charge les manettes sans fil Xbox, vous serez peut-être nombreux à vouloir simplement utiliser vos manettes existantes. Dans cet esprit, Otterbox - une entreprise bien connue pour la fabrication de boîtiers durables - dispose dun système de batterie et de berceau.

Les batteries Power Swap sont conçues de manière à vous permettre de retirer facilement une batterie au milieu dun jeu et de la remplacer par lautre. Grâce à la méthode de commutation facile qui comprend sa propre cellule de batterie de secours, le contrôleur reste sous tension et connecté pendant que vous échangez.

Il a des LED à larrière pour vous indiquer la quantité de batterie restante et est livré avec une station daccueil pour charger deux des deux batteries fournies dans le kit.

Il est disponible au prix de 59,95 $ aux États-Unis et sera vendu directement par Microsoft.

Écrit par Cam Bunton.