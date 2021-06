Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Cloud Gaming avec Xbox Game Pass Ultimate fonctionne désormais sur tous les appareils iOS, y compris liPhone et liPad.

Il peut également désormais être lu sur PC, Mac ou Chromebook via un navigateur Web.

Chromebook y avait déjà accès, via une application Xbox Android dédiée, mais laccès par navigateur pourrait savérer plus simple pour certains.

Lexpérience du navigateur fonctionne via le propre navigateur Edge de Microsoft, Chrome ou Safari (requis sur iOS). Les propriétaires dappareils Apple peuvent également créer une icône dapplication Web pour leur page daccueil, pour accéder facilement à Cloud Gaming en un seul clic.

Le nouvel accès est actuellement en version bêta, mais fonctionne bien - nous lavons testé sur un iMac via Chrome. Tant que vous êtes abonné au Xbox Game Pass Ultimate, il vous suffit de vous rendre sur Xbox.com/play .

Une fois connecté, vous verrez la liste complète de plus de 100 jeux actuellement disponibles via Cloud Gaming. Les jeux fonctionnent également sur le matériel Xbox Series X au niveau du serveur, pour vous offrir des performances accrues, des fréquences dimages plus élevées et des temps de chargement plus rapides.

Les jeux sont actuellement diffusés à un maximum de 1080p 60fps.

Un abonnement Xbox Game Pass Ultimate coûte 14,99 $ / 10,99 £ par mois et, en plus de la centaine de jeux disponibles via Cloud Gaming, vous avez accès à plus de 200 jeux à télécharger sur Xbox One et Xbox Series X/S, lintégralité de la bibliothèque de Titres EA Play, Xbox Game Pass pour PC (avec plus de 200 jeux pour Windows), Xbox Live Gold et remises et offres exclusives.

squirrel_widget_158169

Écrit par Rik Henderson.