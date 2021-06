Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Microsoft semble déployer des lames de serveur Xbox Series X pour sa plate-forme de jeu en nuage, certains joueurs indiquant que certains jeux ont reçu une amélioration significative des performances.

Lors de son lancement, le service de jeux en nuage était alimenté par des consoles Xbox One S dans des serveurs lames, bien que le responsable des jeux en nuage de Microsoft, Kareem Choudhry, ait récemment confirmé le désir de passer au matériel de la série X. Ce changement semble maintenant être en cours.

Aucune annonce officielle na encore été faite par la société, bien que les utilisateurs du forum de jeux vidéo ResetEra aient commencé une liste continuellement mise à jour des jeux qui semblent avoir reçu le coup de pouce.

Au moment de la rédaction de cet article, le nombre de titres se situe autour de 40-45, et comprend Rainbow Six Siege , Elder Scrolls Online , Dirt 5 et Gears 5 .

Selon The Verge , certains de ces jeux xCloud affichent également une option graphique améliorée dans les menus de paramètres qui ne seraient autrement accessibles que via une console de la série X, ainsi quun chargement beaucoup plus rapide quauparavant.

Étant donné que Xbox Cloud Gaming sur les PC Windows 10 et les appareils Apple via un navigateur Web nest actuellement accessible quen tant que version bêta sur invitation uniquement, lancée en avril, ce nouveau développement est probablement une exécution douce avant un déploiement plus large.

Comme toujours, lespoir est que les capacités de jeu en nuage sétendent au-delà des appareils mobiles Android le plus tôt possible - pour ceux qui ont labonnement Game Pass Ultimate, au moins - et soient également intégrées à lexpérience de la console Xbox plus tard cette année.

Écrit par Conor Allison.