(Pocket-lint) - Xbox Design Lab est de retour pour la nouvelle génération de consoles Microsoft, ce qui signifie que les utilisateurs des séries X et S peuvent mettre la main sur des contrôleurs entièrement personnalisés.

Design Lab a fait ses débuts en 2016 pour la génération Xbox One avant de fermer en septembre 2020, alors que la société sorientait vers un nouveau contrôleur pour la série X/S.

La réouverture a été annoncée lors de la Xbox Game Showcase Extended, qui est essentiellement la petite afterparty E3 de Microsoft. Et, comme auparavant, le système permettra aux utilisateurs de personnaliser complètement leur contrôleur, avec des options pour mélanger la couleur de lavant, de larrière, des pare-chocs, des déclencheurs, des joysticks, du D-pad et des boutons ABXY.

Il existe également quelques nouvelles options de couleurs à sélectionner au cours de votre quête pour concevoir le contrôleur ultime, telles que Electric Volt, Shock Blue et Pulse Red - qui ont toutes été présentées comme des conceptions de contrôleurs intégrales pour la nouvelle génération.

Ces ajouts signifient quil y a maintenant un total de 18 parmi lesquels choisir, la plupart étant également respectueux de lenvironnement, ayant été produits avec des résines recyclées à partir de choses comme des bouteilles deau ou des phares. Les clients peuvent également graver la face avant du contrôleur.

Fait intéressant, le directeur du marketing des produits Xbox, Navin Kumar, a également mentionné lors de la présentation que Design Lab nest que le début de la personnalisation pour lentreprise et quil prévoit des options supplémentaires plus tard.

Que cela signifie une conception plus élaborée pour les contrôleurs, ou peut-être même des consoles personnalisées, reste naturellement à voir.

Ce que nous savons, cest quune manette sans fil Xbox personnalisée via Design Lab vous coûtera 69,99 $ (avec un supplément de 9,99 $ pour les gravures), les commandes pouvant être passées aux États-Unis, le Canada et "la plupart des pays européens" et expédiées dans quelques semaines.

Au moment de la rédaction de cet article, nous nétions pas en mesure daccéder à la page UK Design Lab et de commander notre propre contrôleur, mais nous vérifierons bientôt la disponibilité et les prix.

Écrit par Conor Allison.