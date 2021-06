Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Microsoft a révélé que de nombreuses exclusivités Xbox Series X / S à venir plus tard cette année et au-delà seront toujours jouables sur Xbox One – mais pas directement.

Cest parce quil prévoit dutiliser sa plate-forme Cloud Gaming pour proposer des jeux comme Microsoft Flight Simulator et Forza Horizon 5 sur Xbox One.

Il se peut que la société envisage dajouter une application Xbox Cloud Gaming à Xbox One pour ceux qui possèdent le Xbox Game Pass Ultimate . Alternativement, les jeux individuels peuvent avoir chacun un programme dinstallation/portail que vous téléchargez, ce qui donne accès à la version cloud spécifique. Cest la méthode choisie par Nintendo pour les jeux, tels que Control et Hitman 3.

Ces jeux seraient impossibles à exécuter sur la Nintendo Switch, mais fonctionneraient bien via le streaming cloud - tant que vous disposez dune connexion Internet stable.

Lautre avantage est quun jeu peut être joué sur une configuration avancée - comme la Xbox Series X - vous bénéficiez donc également de tous les avantages, tels que le lancer de rayons et le chargement rapide.

« Pour les millions de personnes qui jouent sur les consoles Xbox One aujourdhui, nous sommes impatients de partager davantage sur la façon dont nous apporterons bon nombre de ces jeux de nouvelle génération à votre console via Xbox Cloud Gaming, tout comme nous le faisons avec les appareils mobiles, les tablettes , et les navigateurs", a déclaré Xbox sur son blog .

Écrit par Rik Henderson.