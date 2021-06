Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Xbox a utilisé sa présentation principale pour lE3 2021 pour confirmer quelque chose qui était déjà très clair - elle a de sérieux projets en ce qui concerne le Xbox Game Pass. Sur les plus de 30 jeux présentés au cours de sa diffusion, 28 viendront au Game Pass.

Ceux-ci incluent plusieurs exclusivités récemment annoncées, dont certaines sont des surprises assez importantes comme Forza Horizon 5 - et toutes sont les bienvenues pour tous ceux qui sabonnent au service.

squirrel_widget_158169

La liste complète des jeux qui arriveront sur Xbox Games Pass dans le reste de 2021 comprend quelques favoris de ces dernières années ainsi que de nouveaux débutants, et vous pouvez la trouver ci-dessous avec leurs dates de sortie respectives :

Yakuza comme un dragon (13 juin)

D&D Dark Alliance (22 juin)

Simulateur de vol (27 juillet)

LAscension (29 juillet)

Hadès (13 août)

Douze minutes (19 août)

Psychonautes 2 (25 août)

Aragami 2 (17 septembre)

Sable (23 septembre)

Retour 4 Blood (12 octobre)

Age of Empires IV (28 octobre)

Forza Horizon 5 (9 novembre)

Broyeurs (décembre)

Anacrouse (automne)

Mépris (automne)

Halo Infini (Vacances)

Parmi nous (2021)

Bonjour voisin 2 (2021)

La crasse (2021)

Cela sajoute à certains titres plus éloignés, notamment le très attendu Starfield de Bethesda, le prochain jeu complet Forza Motorsport, Fable et plus, qui seront tous sur Game Pass à partir de leur date de sortie, même si cette date est un peu floue. .

La vitrine Xbox et Bethesda :



Plus de 30 jeux affichés

1️⃣27 jeux à venir sur @XboxGamePass

6 énormes sorties de jeux en 6 mois, tout le premier jour sur XGP

2 titres exclusifs @Bethesda



Voir plus : https://t.co/Lxd3vlIja2 pic.twitter.com/UCttLFlNnB – Xbox (@Xbox) 13 juin 2021

La présentation principale présentait une liste de 27 jeux à venir, puis a complété le tout avec la révélation de Redfall dArkane Austin, le 28e et dernier jeu à être dévoilé.

Pris dans son ensemble, cest un vote de confiance clair (ou au moins une mesure dinvestissement) dans le service, et un engagement à le garder super attractif pour les clients. De plus, il y a une multitude de jeux sur cette liste sur lesquels nous avons hâte de mettre la main.

Écrit par Max Freeman-Mills.