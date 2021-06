Halo : le multijoueur infini sera gratuit

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le développeur de Halo 343 Industries a annoncé que les éléments multijoueurs de Halo: Infinite seront gratuits lors de sa sortie plus tard cette année.

Précédemment prévu comme titre de lancement de la Xbox Series X/S, le dernier jeu Halo sortira plutôt dans les magasins cette saison des fêtes.

Cependant, cela a donné à 343 du temps supplémentaire pour perfectionner à la fois les modes campagne et multijoueur, et changer sa stratégie pour faire de ce dernier F2P.

Lors de la vitrine du jeu Xbox & Bethesda E3 2021, il a également révélé que le multijoueur sera jusquà 120 images par seconde sur Xbox Series X.

Offres Amazon US Prime Day 2021: voici où nous vous proposerons toutes les grandes offres Prime Day dAmazon US Par Maggie Tillman · 13 Juin 2021

Vous pourrez acheter la campagne complète séparément.

Infinite continuera lhistoire laissée ouverte à la fin de Halo 5. Cortana a disparu et Master Chief doit entreprendre une énorme aventure pour à la fois percer ce mystère et bien dautres.

"Nous poursuivons lhistoire du Master Chief et de Cortana de Halo 5, mais nous racontons également une histoire accueillante pour les nouveaux joueurs", a déclaré le responsable créatif du jeu, Joseph Staten.

"Le destin de Cortana est lun des grands mystères de la campagne Infinite, et au début de lhistoire, vous rencontrerez une nouvelle IA de lUNSC, larme, qui a été créée pour aider à arrêter Cortana. Avec le pilote, le Master Chief et le Weapon commence une aventure épique pour explorer Zeta Halo, vaincre les forces bannies qui contrôlent lanneau et percer encore plus de mystères en cours de route."

Écrit par Rik Henderson.