Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Xbox a levé le voile sur de nombreux projets et produits avant sa présentation en ligne E3 2021 ce dimanche.

Beaucoup dentre eux concernent le Xbox Game Pass et, en particulier, la partie cloud gaming du service. La société a révélé quelle travaillait à amener Cloud Gaming avec Xbox Game Pass sur les téléviseurs intelligents, vous naurez donc besoin que dun contrôleur pour jouer à une grande collection de jeux Xbox One et Xbox Series X / S.

De plus, il a confirmé quil fabriquait ses propres appareils de streaming, pour ceux qui ne peuvent pas obtenir lapplication Xbox Game Pass sur leur téléviseur.

"Xbox construit ses propres appareils de streaming pour les jeux en nuage afin datteindre les joueurs sur nimporte quel téléviseur ou moniteur sans avoir besoin dune console du tout", a-t-il déclaré dans un article de blog .

Il pourrait également y avoir de bonnes nouvelles pour ceux qui veulent des jeux dans le cloud, mais pas le reste des avantages du Xbox Game Pass Ultimate - il est possible de proposer un abonnement séparé à un prix réduit.

À lheure actuelle, vous devez vous abonner à Xbox Game Pass Ultimate pour 10,99 £ par mois pour obtenir un accès au cloud gaming (anciennement connu sous le nom de xCloud). Vous obtenez également plus de 300 jeux Xbox, plus de 200 jeux PC, EA Play et Xbox Live Gold dans le cadre de ce coût mensuel, mais ceux qui diffusent via un téléviseur ou un appareil dédié nauront pas besoin des extras.

En outre, le géant du jeu explore la possibilité dajuster les prix en fonction de la situation économique des différents pays : « La Xbox explore de nouvelles offres dabonnement pour le Xbox Game Pass afin que davantage de joueurs du monde entier puissent découvrir les jeux les plus immersifs et les plus amusants sur tous les appareils, géographiques et les réalités financières », a-t-il déclaré.

Offres Amazon US Prime Day 2021: voici où nous vous proposerons toutes les grandes offres Prime Day dAmazon US Par Maggie Tillman · 10 Juin 2021

Écrit par Rik Henderson.