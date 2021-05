Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le détaillant britannique Game propose de nombreuses offres sur la Xbox Series S de nouvelle génération. Si vous échangez une ancienne console, vous pouvez en acheter une à partir de seulement 39,99 £.

Contrairement à la PS5 et à la Xbox Series X, le stock de la série S a été facilement disponible et cela a conduit Game à proposer cette offre exceptionnelle.

Disponible jusquau 14 juin, loffre vous permet déchanger une PS4, Xbox One ou Nintendo Switch.

Le montant que coûtera la nouvelle Xbox Series S dépend de la console que vous échangez. Par exemple, échangez une Nintendo Switch et vous ne payez que 39,99 £ pour la série S.Une PS4 Pro 1 To signifie que vous ne devez payer que 49,99 £, de même avec une Xbox One X 1 To.

Vous devrez vérifier les détails des autres consoles avec votre propre magasin de jeux, y compris les autres prix. Cependant, le maximum que vous devrez payer pour la Xbox Series S est de 99,99 £.

Loffre nest disponible que dans les magasins réels, pas en ligne. Vous pouvez trouver plus de détails ici .

La Xbox Series S est la console la plus petite et la moins puissante de la gamme Xbox de nouvelle génération. Cependant, il peut toujours jouer à des jeux jusquà 4K et à 120 images par seconde. Il a également de nombreuses cloches et sifflets que les consoles Xbox de dernière génération nont pas.

Cest une excellente entrée dans le jeu de nouvelle génération, comme vous pouvez le lire dans notre revue ici .

Écrit par Rik Henderson.