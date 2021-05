Lévénement Xbox et Bethesda E3 serait prévu pour le 13 juin

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - LE3 2021 est à lhorizon et le spectacle (principalement) annuel commence généralement par un briefing médiatique massif sur Xbox. Cependant, cette année est différente pour un certain nombre de raisons et il semble que Xbox diffusera son événement le deuxième jour de lémission à la place.

De plus, depuis lacquisition, il est prévu de combiner la conférence de presse E3 de Bethesda avec la sienne, pour un double shindig massif.

L événement inspiré de lE3 aura lieu le 13 juin, selon Jeff Grubb de VentureBeat.

Tel que rapporté par VGC , il a déclaré ce qui suit lors de son dernier stream Twitch : "Microsoft devrait certainement nous le dire cette semaine et ce jour sera le 13 juin, donc le dimanche 13 juin.

«Et je crois que ce sera le matin en Amérique… Je ne me souviens pas du haut de ma tête, je pense quil est 10 h 00, heure du Pacifique [13 h HE / 18 h BST] mais je peux me tromper.»

Cela coïncide également avec Summer Game Fest , un événement en ligne rival auquel Xbox est également inscrite.

En ce qui concerne ce à quoi nous attendre, nous espérons en savoir plus sur Starfield - le RPG de science-fiction Bethesda annoncé pour la première fois à lE3 2018. Il est peut-être trop tôt pour quelque chose de définitif sur Elder Scrolls 6 , cependant.

Écrit par Rik Henderson.