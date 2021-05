Le jeu Dolby Vision ajouté à la Xbox Series X / S ... à nouveau

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les Xbox Insiders ont désormais accès aux jeux Dolby Vision. De nouveau.

La fonctionnalité a été déployée auprès des initiés Alpha Ring pour des tests après avoir été retirée après la dernière tentative .

Cette fois, Dolby Vision semblait être appliqué à tous les jeux HDR, pas seulement à ceux qui prennent en charge le format HDR étendu. Il a été supprimé et cette dernière version est apparemment plus stable.

Larry Hryb, alias Major Nelson, a tweeté le déploiement plus tôt dans la journée, vendredi 14 mai.

Préparez-vous à transformer votre expérience de jeu avec des visuels à spectre complet! Déploiement sur Xbox Insiders cette semaine: Dolby Vision pour les jeux sur Xbox Series X | S. pic.twitter.com/iU2RktHvPG - Larry Hryb (@majornelson) 14 mai 2021

«Dolby Vision permet aux joueurs de voir plus de leurs jeux préférés tout en améliorant leur gameplay avec des reflets plus brillants, un contraste plus net et des couleurs plus vives», déclare Dolby dans le texte officiel.

"Les mondes épiques - tels que les forêts tropicales luxuriantes, les zones de guerre désolées ou les villes futuristes au néon - prennent vie avec plus de couleurs. Dolby Vision peut permettre de voir plus facilement les adversaires se cacher dans lombre et de repérer les indices cachés grâce à un contraste accru et une meilleure clarté à la fois des scènes claires et sombres. Et, comme les jeux Dolby Vision sont automatiquement mappés sur nimporte quel écran avec Dolby Vision, vous voyez toujours la meilleure image possible. "

Dolby Vision est légèrement différent du format HDR10 utilisé par la plupart des jeux. Il sajuste aux meilleurs paramètres HDR par scène, plutôt que dappliquer un paramètre HDR général. Il nécessite un téléviseur compatible Dolby Vision pour fonctionner.

Il ny a pas encore de mot sur le moment où il pourrait arriver dans une mise à jour non-Insider.

Écrit par Rik Henderson.