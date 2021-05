Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Léquipe Xbox a peut-être créé certaines des plus grandes franchises de jeu de la planète au cours des 20 dernières années, popularisant Halo et Gears of War, mais il est juste de dire quelle na jamais vraiment conquis lespace mobile.

Cela pourrait en partie expliquer pourquoi Xbox Games Studios vient dannoncer un partenariat avec Tencent, en particulier la filiale du géant chinois Timi, pour explorer ensemble des projets de jeux.

Bien quil ny ait rien dans lannonce officielle pour confirmer explicitement que lidée est de travailler sur des titres mobiles, cest vraiment le cœur du travail de Tencent, nous serions donc assez surpris sil en était autrement.

Timi est, quoique assez discrètement si vous nêtes pas dans ses territoires dominants, lun des plus grands développeurs au monde en termes de revenus, et a travaillé sur des titres mobiles extrêmement populaires, notamment Call of Duty: Mobile, qui monte en flèche.

On ne sait pas à lheure actuelle quelles franchises pourraient être gagnées dans le nouveau partenariat, et les titres mobiles purs représentent une question intéressante pour Xbox - ne serait-il pas préférable que les gens sinscrivent au Xbox Game Pass Ultimate et diffusent simplement des jeux de qualité console sur leur téléphones, après tout?

Néanmoins, nous en saurons probablement plus sur laccord à terme, lorsque les projets seront réellement en cours et quil y aura quelque chose de plus à annoncer.

Écrit par Max Freeman-Mills.